وحدة صنعاء وعدن إلى ربع النهائي
تأهل فريقا وحدة صنعاء ووحدة عدن إلى ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزهما اليوم على هلال الحديدة والمكلا 2 - 0 و1 - 0 على الترتيب، ضمن الدور الـ16 للبطولة.
ففي المباراة الأولى، تغلّب وحدة صنعاء على ضيفه الهلال بهدفين دون رد، على ملعب الظرافي بصنعاء.
أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد سجله عبدالله زهرة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الشوط الثاني ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 70.
وفي مباراة أخرى، بلغ وحدة عدن الدور ذاته بفوزه على مضيفه المكلا بهدف نظيف، أحرزه أحمد ناصر في الدقيقة 50.
ويلعب فريق وحدة صنعاء في دور الثمانية مع الفائز من لقاء شعب صنعاء وشباب مرخة، فيما يواجه وحدة عدن فريق تضامن حضرموت.
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