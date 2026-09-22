الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:29 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الثلاثاء 22 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32، والمحسوسة 34.

​الوجه البحري: العظمى 31، والمحسوسة 33.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، والمحسوسة 33.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، والمحسوسة 33.

​شمال الصعيد: العظمى 34، والمحسوسة 36.

​جنوب الصعيد: العظمى 40، والمحسوسة 41.

​الظواهر الجوية الثلاثاء 22 سبتمبر

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.