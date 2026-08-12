اتحاد إب يواصل نتائجه الكارثية ويخسر برباعية

اتحاد إب يواصل نتائجه الكارثية ويخسر برباعيةواصل فريق اتحاد إب سلسلة مبارياته الكارثية في الدوري اليمني لكرة القدم، بعد تكبده للخسارة السابعة توالياً على يد مضيفه أهلي صنعاء بأربعة أهدافٍ دون مقابل، اليوم الأربعاء، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

سجل أهداف الأهلي كل من عمرو الشرفي "هدفين" في الدقيقتين 13 و41، ويوسف الحيمي في الدقيقة 65، وخالد الشيبة في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار، تلقّى فريق الأهلي دفعة معنوية كبيرة بعد ثلاث مباريات متتالية انتهت بالتعادل، ويؤكد قدرة حامل اللقب على العودة إلى المنافسة باحتلاله المركز السادس برصيد 19 نقطة.

في المقابل، تأزم موقف اتحاد إب بعد استمرار نزيف النقاط ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، ويجد نفسه مطالباً بتصحيح مساره في الجولات المقبلة.