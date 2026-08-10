أحمد شوبير يكشف إعلان رسمي بشأن محمد شريف بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات مستقبل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات الفريق للموسم الجديد، بالتزامن مع تحركاته لاختيار وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير: محمد شريف يدرس 4 عروض

وأوضح أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية أن محمد شريف يملك في الوقت الحالي عدة عروض من أندية مختلفة، ويقوم بدراسة الخيارات المتاحة أمامه لاختيار الفريق الذي يناسب طموحاته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن نادي الزمالك كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم الأهلي، مؤكدًا أن الصفقة كانت واردة بقوة لولا استمرار عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي الأبيض.

وأضاف أن انتقال محمد شريف إلى الزمالك كان لن يمثل أزمة من وجهة نظره، خاصة أن الأهلي أصبح منفتحًا على رحيل اللاعب، كما أن موقف جماهير القلعة الحمراء من المهاجم شهد خلال فترات سابقة انتقادات بسبب تراجع مستواه وغياب الفاعلية الهجومية في بعض المباريات.

4 أندية تتنافس على محمد شريف

وأكد شوبير أن محمد شريف مهاجم يمتلك إمكانيات جيدة، وأنه لا يزال قادرًا على تقديم مستويات مميزة في مركز رأس الحربة.

وأوضح أن اللاعب أمام أربعة عروض حاليًا، ويعمل على المفاضلة بينها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النادي الذي سينضم إليه، خاصة أنه يسعى للحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته خلال الموسم المقبل.

الأهلي يحسم موقف محمد شريف

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أبلغت محمد شريف بعدم وجوده ضمن الخطط الفنية للموسم الجديد، وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وجاء القرار بعد ترتيب خيارات الجهاز الفني في مركز المهاجم، حيث أصبح شريف خارج المنافسة الأساسية على مركز رأس الحربة، ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغه بضرورة البحث عن فريق جديد يستطيع من خلاله الحصول على دقائق لعب بصورة أكبر.

وبحسب ما نقل عن مصدر داخل الأهلي، فإن اللاعب أصبح صاحب القرار في تحديد وجهته المقبلة، مع عدم وضع النادي أي قيود أمام رحيله.

الأهلي لا يطلب مقابلًا ماليًا لرحيل شريف

وتتجه إدارة الأهلي إلى السماح لمحمد شريف بالرحيل دون المطالبة بمقابل مالي من النادي الذي سيحصل على خدماته، سواء كان داخل مصر أو خارجها.

ويأتي ذلك في إطار تقدير النادي لما قدمه اللاعب خلال فترته مع الفريق، إلى جانب رغبة الإدارة في مساعدة المهاجم على إيجاد فرصة جديدة تمكنه من المشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم المقبل.

هل ينتقل محمد شريف إلى الزمالك؟

يبقى الزمالك أحد السيناريوهات التي كان من الممكن أن تشهد انتقال محمد شريف إليها، إلا أن عقوبة إيقاف القيد حالت دون إتمام الصفقة في الوقت الحالي.

ومع امتلاك اللاعب أربعة عروض، تترقب جماهير الأهلي والزمالك قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اختياره المقبل قد يحدد شكل مسيرته خلال الموسم الجديد، في ظل رغبته في العودة للمشاركة بصورة منتظمة واستعادة مستواه الهجومي.