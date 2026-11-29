احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - لفت أحد مشجعي النادي الأهلي الأنظار داخل المدرجات، بعدما رفع لافتة حملت كلمات مؤثرة عبّر من خلالها عن حزنه وعتابه للفريق، في مشهد لاقى تفاعلًا واهتمامًا بسبب الرسالة التي وجهها إلى لاعبي القلعة الحمراء.



«أنت اللي عوّدت جمهورك إنك دايمًا تكون في القمة»



وحملت اللافتة رسالة قال فيها المشجع الأهلاوي: «مش ذنبي يا أهلي إن أنا زعلان منك، أنت اللي عوّدت جمهورك إنك دايمًا تكون في القمة»، في كلمات عكست مدى ارتباط جماهير النادي بفريقها، وحجم طموحاتها التي لا تتوقف عند مجرد المشاركة، بل تمتد دائمًا للمنافسة على البطولات وحصد الألقاب.



عتاب جماهير الأهلي.. الحب لا يمنع الانتقاد



وجسدت رسالة المشجع حالة من العتاب الممزوج بالحب والانتماء، خاصة أن جماهير الأهلي اعتادت مشاهدة فريقها على منصات التتويج وفي مقدمة المنافسين، وهو ما يجعل سقف توقعاتها مرتفعًا دائمًا، ويدفعها للمطالبة باستمرار الأداء القوي وتحقيق الانتصارات.

وتؤكد هذه اللافتة أن علاقة جماهير الأهلي بناديها تتجاوز حدود التشجيع التقليدي، فهي علاقة مليئة بالشغف والوفاء، لا تخلو من الانتقاد والعتاب عند تراجع النتائج، لكنها تظل قائمة على عشق القلعة الحمراء والرغبة الدائمة في رؤيتها على القمة.