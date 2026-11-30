التعادل يحسم قمة أرسنال والسيتيلم يطرأ أي جديد على صراع المنافسة على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على لقاء أرسنال وضيفه مانشستر سيتي، الأحد، في قمة منافسات المرحلة الـ12 من "البريميرليغ".

وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 34، قبل أن يدرك الألماني كاي هافرتس التعادل لأرسنال في الدقيقة 40، وأعاد الأرجنتيني إنزو فرنانديز التقدم للسيتي في 48، لكن الهولندي يوريان تيمبر أنقذ أرسنال من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، بقي أرسنال (حامل اللقب)، الذي تعادل للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، متربعاً على قمة الترتيب برصيد 29 نقطة، ومتفوقاً بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، والذي عجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.

من جانبه برايتون مفاجأة الموسم السارة استقبل نيوكاسل وخسر بهدف، فتجمّد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول.

وانتهت مباراة فولهام وبورنموث بفوز الضيف بهدفين لهدف، فواصل بورنموث الارتقاء ليحتل المركز الخامس بإحدى وعشرين نقطة، في حين تغلب سندرلاند على ضيفه توتنهام بهدفين ليواصل الصعود فاستقر في المركز الثامن بـ18 نقطة، ولعب سندرلاند بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية عشرة.

ولم يتجاوز كريستال بالاس محنة المركز الأخير بخسارته أمام هال سيتي بهدفين لثلاثة، فوصل هال للنقطة 17 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن إيفرتون، وبقي بالاس في المركز العشرين بسبع نقاط، وكانت الجولة انطلقت بلقاء ليفربول وإيفرتون الذي انتهى بالتعادل 1-1.