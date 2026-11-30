احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة للحد من حوادث الطرق، وذلك عقب اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تداعيات الحادث الأخير واستعراض خطة متكاملة لتعزيز السلامة المرورية، تضمنت 14 قرارًا تستهدف تطوير منظومة النقل الثقيل ورفع كفاءة الطرق وتشديد العقوبات على المخالفات.

14 قرارًا لتعزيز السلامة المرورية

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بمتابعة ملابسات الحادث الأخير والتدخلات الحكومية للتعامل مع الضحايا والمصابين، والثاني يستهدف وضع إجراءات وقائية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قررت إعداد تقرير عاجل ومشترك من وزارات النقل والداخلية والصحة خلال أسبوع، للوقوف على ملابسات الحادث، إلى جانب تقديم تقرير نهائي من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن صرف التعويضات والمساعدات للمستحقين.

وأضاف أن القرارات تضمنت دراسة تخصيص حارة مرورية لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وتحسين الإنارة الليلية، خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة ومداخل المدن.

تشديد العقوبات ومراقبة الشاحنات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراءات تشمل استكمال تركيب الإشارات المرورية والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية، فضلًا عن دراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة.

كما تقرر تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها عند تكرار المخالفة، بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص، مع وضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل سيارات النقل الثقيل، ومعالجة النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث.

وفيما يتعلق بالتعويضات، كشف عادل أن إجمالي المساهمات التي جُمعت خلال ثلاثة أيام بلغ نحو 430 مليون جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 7 ملايين و125 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي، و3 ملايين و560 ألف جنيه للمصابين.

وأضاف أن الحكومة ستوفر 29 مركبة بديلة للمتضررين الذين فقدوا سياراتهم في الحادث، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التعويض ورفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.