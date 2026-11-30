طقس بارد وأمطار خفيفة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول أمطار خفيفة في المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يسود طقس بارد أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 - 10 درجات مئوية.

وأشار إلى إمكانية تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، وريمة، وتعز، والضالع ولحج، بينما تتشكل قطع من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال فترة ما بعد الظهر.

ووفق المركز، قد يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحل حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى شديدة السرعة في مدخل باب المندب والساحل الغربي.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في الفترة المسائية.

كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية والضباب.

ونبه أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في مدخل باب المندب والساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج