احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 نوفمبر 2026 02:21 صباحاً - أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، والتي تشير إلى عدم استقرار الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر مساءً وتكون رعدية أحيانًا مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3.5) متر.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية، بالتواجد الميداني المكثف بجميع الشوارع والمحاور الرئيسية، مع تمركز معدات وسيارات كسح المياه بالمناطق الساخنة، مؤكدًا ضرورة استنفار فرق الطوارئ والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن سقوط الأمطار أو نشاط الرياح، بما يضمن انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدد المهندس أيمن عطية على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والسيطرة بالمحافظة، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور، كما جدد توجيهاته لشركات المرافق بضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد الكامل للتعامل مع أي أعطال طارئة قد تنجم عن نشاط الرياح.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر الشديد خلال فترة التقلبات الجوية، وتجنب الوقوف أو السير أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، كما تنصح قائدي المركبات بتهدئة السرعة، خاصة في ظل احتمالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، والالتزام بكافة إرشادات السلامة العامة، حفاظًا على سلامتهم.