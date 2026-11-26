احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - أجري الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والتضامن جولة بالمستشفيات للاطمئنان على مصابي حادث دائري الوراق بالأمس.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء للمصريين وأسر شهداء حادث دائري الوراق بالأمس وأشار إلي توجيهات من فخامة الرئيس بالتحرك الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدا أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيوفرون كل الدعم المطلوب.. وندرك أن أي تعويضات أو أموال لن تعوض من فقدناهم. وكلف وزيرة التضامن بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين.. وشهادات استثمار بالبنوك تؤمن دخلا مستقرا.. وسيارات بديلة لمن احترقت سياراتهم