احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الأحياء والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال رفع آثار الحريق الذي اندلع أمس أعلى الطريق الدائري بمنطقة شارع 10 بنطاق الوراق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل موقع الحادث ورفع كفاءة الطريق.

وشدد المحافظ على الدفع بالمعدات وفرق العمل اللازمة لترميم وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق، واستبدال الحواجز الخرسانية التي تأثرت جراء الحادث، بما يضمن تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة السير.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور وقوع الحادث جرى استنفار الأجهزة والجهات المعنية، وتكثيف التنسيق فيما بينها للتعامل الفوري مع تداعياته واحتواء آثاره، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رفع المخلفات والإصلاح لحين الانتهاء منها وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية.



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