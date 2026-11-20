احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - أكد النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن تسليم أبناء القبائل الجنوبية للأسلحة، ومن بينها 33 بندقية آلية وقطعتا جرينوف وذخائر متنوعة، يأتي في إطار تفعيل مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب "الدهابة"، مشيرا إلى أن حرص فخامة الرئيس على العمل في إطار قانوني وإنساني دفع الكثير من المواطنين إلى الاستجابة للمبادرة وتسليم أسلحة متقدمة للغاية كانت موجودة في الجبال.

وقال بكري، في تصريح خاص، إن استجابة المواطنين في أسوان والبحر الأحمر تؤكد الثقة فيما طرحه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مبادرة تستهدف تنظيم هذا النشاط ودمج العاملين فيه تحت مظلة الدولة.

اتحاد القبائل حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية

وأضاف أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية اقتصر دوره على توصيل الجهات المعنية بالمواطنين ومناشدة العائلات الالتفاف حول مبادرة فخامة الرئيس، موضحا أن الاتحاد لم يعد له اختصاص خارج هذا الإطار، بعدما بدأت الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر اتخاذ خطوات التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه بكري التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المختلفة التي تبذل جهودا صباحا ومساء لإنجاح المبادرة، كما وجه التحية لجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني.