احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله طفل معلق على الجزء الأمامى لجرار زراعى بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية) ، وبسؤالها قررت أن الطفل الظاهر بالمقطع نجلها ومقيم طرف عمته (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) لوجود خلافات زوجية وتواجد والده حالياً بإحدى الدول ، وأثناء قيام الطفل باللهو أمام المنزل قامت عمته بتعليقه على الجرار الزراعى قيادة جارهم (مزارع - مقيم بذات الدائرة) وإتهمتهما بتعريض حياة الطفل للخطر.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما والجرار الزراعى الظاهر بالمقطع ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ أسبوعين على سبيل اللهو، وتم التحفظ على الجرار الزراعى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية