احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد البترولية بأحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).. وضُبط بحوزته (180 لتر مواد بترولية "سولار" معبأة داخل "جراكن")، وبمواجهته إعترف بتجميعه المواد البترولية عن طريق شرائها من بعض قائدى السيارات المارة بالطريق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.