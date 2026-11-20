احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تُوّج القارئ المصري الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، بالمركز الأول في النسخة الثالثة من المسابقة الدولية «أول الأوائل» الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، حاصداً الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، بعد تفوقه على نخبة متميزة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم. وعقب إعلان النتيجة، سجد الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة سجدة شكر لله تعالى في مشهد مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً وتصدر قوائم الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

القارئ المصرى عبد الفتاح أبو زهرة

وزير الأوقاف يهنئ الفائز ويشيد بالكفاءات القرآنية المصرية

ومن جانبه، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة بهذا الفوز المشرف، معرباً عن اعتزازه بهذا الإنجاز القرآني الجديد الذي يعكس تميز أبناء مصر وقدرتهم على رفع اسم الوطن في المحافل الدولية المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه. وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا التتويج يمثل نموذجاً مضيئاً لما تزخر به مصر من كفاءات علمية وقرآنية تسهم في ترسيخ الحضور المصري وريادته العالمية في مجال خدمة كتاب الله تعالى.

سجدة عبد الفتاح أبو زهرة سجدة عبد الفتاح أبو زهرة

احتفاء واسع على منصات التواصل ودعوات بمواصلة العطاء

وحظي فوز الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة بإشادة واحتفاء كبيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا خبر تتويجه ومقاطع تلاواته على نطاق واسع معربين عن فخرهم بإضافة هذا اللقب إلى السجل الذهبي لدولة التلاوة المصرية. كما توجه وزير الأوقاف بالدعاء أن يبارك الله في علم الفائز ويجزيه خير الجزاء على جهوده، وأن يوفقه لمواصلة عطائه وتحقيق مزيد من الإنجازات، داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها ويديم عليها نعمة الريادة في حفظ القرآن الكريم وإتقانه ونشر علومه.

فوز القارئ المصرى فوز القارئ المصرى