احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الخميس، النائب براد شنايدر، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن إلينوي وعضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد حرص مصر استمرار دفع وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، معرباً عن التطلع إلى مواصلة التنسيق مع النائب الأمريكي خلال المرحلة المقبلة للبناء على ما تشهده العلاقات من تعاون وتوافق في العديد من المجالات، كما تم بحث آفاق التعاون في مشروعات الربط الإقليمي في مجالات الطاقة واللوجستيات والممرات. وقد وجه الوزير الدعوة للنائب الأمريكي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، وأهمية مواصلة العمل المشترك لخفض التصعيد ودعم المسارات الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مخاطر وتحديات تدهور الأوضاع الأمنية.