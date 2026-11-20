احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - يتبنى منتدى مصر 2026 مبادرة «دولة الابتكار» باعتبارها أحد المسارات الداعمة لتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال استثمارات تقدر بنحو 2.18 مليار جنيه، تستهدف تعزيز الابتكار وتوفير آليات تمويل تساعد على تحويل الأفكار والأبحاث إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر اقتصادي.

وتتضمن المبادرة تخصيص 500 مليون جنيه لمرحلة الإطلاق، إلى جانب 1.68 مليار جنيه لتمويل أنشطة العلوم والتكنولوجيا، بما يدعم المشروعات البحثية والتطبيقية ويعزز قدرة المؤسسات العلمية على تطوير حلول تلبي احتياجات المجتمع والقطاعات الإنتاجية.

وتركز الخطة على تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات، وتوسيع فرص الاستفادة من نتائج الأبحاث، وتشجيع تأسيس الشركات القائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في نقل المعرفة من المؤسسات الأكاديمية إلى الصناعة والأسواق.

كما تستهدف المبادرة دعم بيئة الابتكار وتطوير آليات التمويل، بما يساعد الباحثين ورواد الأعمال على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التطبيق، ويعزز فرص توطين التكنولوجيا وتطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة.

وتعكس المبادرة توجه منتدى مصر 2026 نحو جعل البحث العلمي أحد محركات التنمية الاقتصادية، وربط الاستثمار في المعرفة باحتياجات الصناعة والإنتاج، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا.