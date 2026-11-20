احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، ​ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ​ليسود طقس خريفى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الجمعة 20 نوفمبر

​شبورة مائية من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 20 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 29

​الصغرى 17

​الإسكندرية

​العظمى 29

​الصغرى 17

​الإسماعيلية

​العظمى 30

​الصغرى 16

​مطروح

​العظمى 29

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 32

​الصغرى 17