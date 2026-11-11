وزير الخارجية يتابع التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١١ نوفمبر، مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر انعقادها يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر الجاري بمدينة أسوان، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى وكبار المسؤولين الأمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للتحضيرات التنظيمية والموضوعية للمنتدى، موجهاً بمواصلة التنسيق لضمان تكامل الاستعدادات وخروج المنتدى بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم السلم والأمن والتنمية في أفريقيا والمنطقة، مشدداً على أهمية توظيف المشاركة رفيعة المستوى بالمنتدى لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي حول التحديات المتشابكة التي تواجه أفريقيا والشرق الأوسط، والخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ تدعم الانتقال من إدارة الأزمات إلى تسويتها وتحقيق السلام المستدام

وأكد وزير الخارجية أن منتدى أسوان رسخ مكانته كمنصة هامة للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات حول قضايا السلم والأمن والتنمية، في ضوء ما حققته دوراته السابقة من نجاح في جمع صناع القرار والشركاء الإقليميين والدوليين وطرح مقاربات شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشدداً على أهمية البناء على هذا النجاح لتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومعالجة جذور الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط.