الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن الأمن الغذائي وتطوير الزراعة للجنة الزراعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبات المناقشة العامة الأربعة المقدمة بشأن عدد من ملفات القطاع الزراعي، وما دار حولها من مناقشات، ورد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى لجنة الزراعة والري بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.

وكان المجلس قد ناقش 4 طلبات مناقشة عامة، استهدفت استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها، وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.

4 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الزراعة

وتضمنت طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، ما يلي:

1. طلب النائب محسن البطران، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

2. طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

3. طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة بشأن خطط تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل حالة العزوف عن العمل به.

4. طلب النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.