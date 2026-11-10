وزير الزراعة أمام الشيوخ: 30 مليار جنيه قروضا ميسرة للمزارعين بفائدة 5%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن منظومة السلف الزراعية ارتفع إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18 و20%، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين ودعم استمرار العملية الإنتاجية. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية وزارة الزراعة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

35 مليار جنيه لدعم الأسمدة

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل تراوح السعر العالمي للأسمدة بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما يتم توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين بسعر نحو 4500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو

وأشار فاروق إلى أن إجمالي التمويل المقدم للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، بما يدعم صغار المربين ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء. وأوضح أن إجمالي التمويل الميسر لمراكز تجميع الألبان بلغ نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، لدعم تطوير هذه المراكز ورفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان وتحسين جودتها.