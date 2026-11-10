"نقل النواب" تبدأ مناقشة تداعيات حادث تصادم قطارى العياط بالوقوف دقيقة حداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، مناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يأتي بشكل عاجل للاستماع إلى الحكومة بشأن ملابسات الحادث، والوقوف على جميع التفاصيل، بحضور المسؤولين الذين تواجدوا في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى لوقوعه، إلى جانب ممثلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، داعيا الجميع الوقوف دقيقة حداد علي ارواح الضحايا.

وأشار إلى أن اللجنة كانت حريصة على حضور جميع الجهات المعنية للاستماع إلى رؤيتها بشأن ما حدث، موضحا أن وزير الصحة اعتذر عن الحضور، وأوفد ممثلين عن الإدارات المركزية بالوزارة للمشاركة في الاجتماع.

وشدد رئيس لجنة النقل، على أن النواب لا يطلبون سوى معرفة الحقيقة كاملة، والوقوف على جميع ملابسات الحادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد أي تربص بالحكومة، وأن جميع النواب، سواء من المعارضة أو الأغلبية، يستهدفون أداء دورهم الرقابي والوصول إلى الحقيقة.

وأكد قرقر أنه لا يوجد سقف للحديث خلال الاجتماع، وأن كل نائب له الحرية في طرح ما لديه من تساؤلات وملاحظات بشأن الحادث، وفقا للتقاليد البرلمانية والضوابط المنظمة للعمل داخل المجلس.