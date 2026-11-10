الليبي عبدالواحد حرويدة حكمًا لمواجهة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة منتخب مصر مواليد 2010 أمام نظيره التونسي، ضمن منافسات دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

واستقرت اللجنة على إسناد إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الليبي عبدالواحد حرويدة، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

وفي سياق متصل، وقع الاختيار على الحكم الدولي المصري يوسف البساطي لتولي مهمة المساعد الأول في مواجهة افتتاح البطولة بين منتخبي الجزائر والمغرب، والتي يديرها الحكم التشادي عبدالرحمن أدوم حكمًا للساحة.

وتأتي هذه المواجهات ضمن منافسات دورة شمال أفريقيا التي تشهد مشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.