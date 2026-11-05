الذهب يرتفع أكثر من 2%ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2%، اليوم الأربعاء، متجاوزةً مستوى 4000 دولار للأونصة، مدعومةً بتراجع الدولار عقب انتزاع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة إلى 4026.90 دولاراً.

وتراجعت الأسهم العالمية والدولار، الأربعاء، عقب فوز الديمقراطيين الحاسم في انتخابات التجديد النصفي. ويزيد انخفاض العملة الأمريكية جاذبية الذهب المسعّر بها، إذ يجعله أقل كلفةً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8% إلى 51.67 دولاراً للأونصة، والبلاتين 2.8% إلى 1445.71 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 3.8% إلى 969.49 دولاراً.