اتصال بين وزيري خارجية مصر وسلطنة عمان بشأن جهود التهدئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات الحرب بما لها من انعكاسات شديدة السلبية من جميع الجوانب سياسية واقتصادية وانسانية سواء على المنطقة أو على العالم بأسره.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والقيام بما يلزم لتجنب استئناف العمليات العسكرية وإعادة توجيه مسار الأزمة نحو الحل السياسي والمفاوضات بين الأطراف المعنية.