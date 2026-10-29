الحرس الثورى يعلن إسقاط مسيرة أمريكية شرقى هرمز.. ووقوع حادث فى المضيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني ، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-1» شرقى مضيق هرمز، قبالة مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان.

وأوضح الحرس الثورى الإيراني، وفق وسائل الإعلام الإيرانية؛ أن هذه المسيرة تعد الرابعة التى يسقطها خلال أيام.

بلاغ عن حادث في مضيق هرمز قرب سلطنة عُمان

من جهة ثانية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغ عن حادث في مضيق هرمز، على بُعد 9 أميال بحرية شمال مدينة خصب بسلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة أن ربان سفينة تابعة لطرف ثالث أبلغ عن رصد سفينة أخرى تشتعل فيها النيران في المنطقة.

وأكدت أن حالة أفراد طاقم السفينة المشتعلة لا تزال مجهولة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو الآثار البيئية الناجمة عن الحادث.