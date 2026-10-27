سيول تضرب منطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 08:25 مساءً - شهدت منطقة برنيس التابعة لمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار وسيول وتحديدا بالكيلو 140 بالمدخل الشمالى لقرية برانيس جنوب مدينة مرسى علم، مع حالة طقس غير مستقره بشكل عام.

وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن الحركة المرورية بطرق المحافظة تسير بشكل طبيعي دون تؤثر، وأن طقس مدينة مرسى علم وتحديدا جنوب المدينة يشهد حالة من عدم الاستقرار، وهناك انتشار للسحب الرعدية الممطرة، خاصة على مناطق من مرسى علم - راس بناس، ومن المقرر أن يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحياناً وقد تصل لحد السيول.

تقرير الحالة الجوية

وأكد تقرير الحالة الجوية والطقس الصادر من الشبكة القومية أن حالة الطقس بمدينة رأس غارب شمال المحافظة مستقرة ولا يوجد رياح ولا أمطار، وكذلك مدينة الغردقة، ومدينة سفاجا والقصير. وتوقفت الأمطار على مدينة شلاتين، وهناك استقرار بالأجواء، وكذلك فى مدينة حلايب هناك حالة من الاستقرار حيث لا توجد رياح ولا أمطار.

تحذير جوى

وأكد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالبحر الأحمر أن هناك متابعة مستمرة للحالة الجوية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تم التحذير من ضربات البرق نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، كذلك الابتعاد عن مجرى السيل والمناطق المنخفضة.

سيول تضرب منطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر

سيول تضرب منطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر