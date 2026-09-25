زيكو وصلاح وهيثم حسن يقودون تشكيل مصر أمام أنجولا.. ومرموش على دكة البدلاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 10:33 مساءً -

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة أنجولا المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار المنتخب بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط يشارك مهند لاشين، إمام عاشور، محمود صابر وهيثم حسن، بينما يقود محمد صلاح ومصطفى زيكو الخط الهجومي للفراعنة أمام أنجولا.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء، ضمن قائمة المنتخب التي تضم أيضا المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، طارق علاء، محمد عبد المنعم، عمر فايد، كريم حافظ، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، حمزة عبد الكريم وعددا من اللاعبين.

وتقام مباراة مصر وأنجولا في الجولة الأولى من التصفيات اليوم 25 سبتمبر، على أن يواجه المنتخب المصري جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، ثم يخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.