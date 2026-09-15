انتظام الدراسة في جميع الصفوف.. التعليم توجه المديريات بمتابعة حضور الطلاب يوميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:33 مساءً -

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد والتأكد من دخول جميع الصفوف وفقا للجداول المحددة لدخول الطلاب.

وشددت المديريات على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة داخل المدارس مع المتابعة اليومية لحضور الطلاب وانتظامهم في الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بصورة منتظمة.

وفيما يتعلق بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدرجة الكلية لكل مادة تبلغ 100 درجة وتوزع بين امتحان نهاية الفصل الدراسي بواقع 60 درجة وأعمال السنة بواقع 40 درجة.

وتشمل أعمال السنة الواجب المنزلي بواقع 5 درجات وكراسة الحصة 5 درجات والتقييم الأسبوعي 10 درجات والاختبار الشهري 15 درجة والمواظبة والسلوك 5 درجات.

وأوضحت الوزارة أن درجات الواجب المنزلي وكراسة الحصة والتقييم الأسبوعي والاختبار الشهري يتم احتسابها وفقا للمتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي.

ويخصص لكل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة ويجرى تحت ملاحظة المعلم وفقا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

ويعقد امتحان نهاية الفصل الدراسي في ختام كل فصل لقياس نواتج التعلم المستهدفة على مدار الفصل بالكامل. ويمثل الامتحان 60% من الدرجة الكلية للمادة بينما تمثل أعمال السنة 40%.

وتتوزع نسبة أعمال السنة وفقا لما أعلنته الوزارة بين السلوك والمواظبة بنسبة 10% وكراسة الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي بنسبة 15% وفقا لآليات التقييم المقررة.

وبالنسبة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال العام الدراسي الجديد أوضحت الوزارة أن أعمال السنة والتقييمات تمثل 70 درجة من إجمالي تقييم المادة مقابل 30 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

وتتوزع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الإعدادي بواقع 20% للتقييم الأسبوعي و15% لاختبار الشهر الأول و15% لاختبار الشهر الثاني و10% للمواظبة والسلوك و10% لكراسة الواجب.

وتواصل المديريات التعليمية متابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس والتزام الطلاب بالحضور وفقا للجداول المعلنة مع التأكيد على تطبيق نظم التقييم المحددة لمختلف الصفوف الدراسية.