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وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات فى الشرق الاوسط

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وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات فى الشرق الاوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:37 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في الاقليم.

 

أشاد الوزيران بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، معربين عن التطلع لمواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعكس حجم المصالح المشتركة ومستوى التعاون القائم بين البلدين.

 

وعلى الصعيد الاقليمى، أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقاً مع قواعد القانون الدولى وقانون الامم المتحدة لأعالي البحار. كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الامن والاستقرار الاقليمى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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