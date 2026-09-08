وصل للنقطة الـ 10 .. الزمالك يهزم أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين ويعتلى صدارة الدورى مؤقتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:33 مساءً - حقق الزمالك فوزا مهما على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز .

أحرز الهدف الأول للزمالك محمد إسماعيل في الدقيقة 17 ، بينما أحرز البديل أحمد شريف الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في صدارة جدول الدورى مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة غدا الأربعاء .

مع بداية الشوط الأول كاد يسجل حسام أشرف الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 8 بعد كرة عرضية، تصدى لها محمود جنش حارس مرمى أبو قير للأسمدة

وسجل محمد إسماعيل، هدف التقدم للزمالك فى شباك أبو قير للأسمدة، بصناعة من محمود بنتايج فى الدقيقة 17 من عمر المباراة، ويواصل لاعبو أبو قير محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض.

وتعرض محمد السيد لإصابة فى وجه القدم بنهاية الشوط الأول، ولم يجرى معتمد جمال تبديل وانتظر انتهاء الشوط.

الشوط الثانى



مع بداية الشوط الثانى كثف فريق أبو قير الضغط وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى الزمالك تصدى لهم مهدى سليمان ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

واستطاع أبو قير للأسمدة الضغط على دفاع الزمالك بقوة وفى الدقيقة 66 تضيع أخطر فرص الفرق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من محمد علاء ولكن تصدى لها مهدى سليمان حارس الزمالك وارتطمت في القائم الأيسر وذهبت إلى ركلة ركنية.

وفى الدقيقة 68 ومن كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء لعمر جابر لاعب الزمالك قابلها بتسديدة عدي الدباغ بالقدم اليسرى شتتها محمد دبش مدافع أبو قير للأسمدة وارتطمت في العارضة ومرت من أمام شيكو بانزا وشتتها الدفاع من أمام المرمى .

وفى الدقيقة 87 يحرز أحمد شريف الهدف الثانى للزمالك من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء ومر من أحد مدافعى أبو قير للأسمدة ووضعها في المرمى بشكل جميل ليحقق الفريق الأبيض ثلاث نقاط مهمة .

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة



- حراسة المرمى: مهدي سليمان.

- خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

- خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمد السيد.

- خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم" إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي.



تشكيل أبو قير للأسمدة



- حراسة المرمى: محمود جنش.

- خط الدفاع: جابر كامل - محمد دبش - محمد علاء - أحمد عوض.

- خط الوسط: رامز ميلاد - عمر إبراهيم - يوسف حمدي.

- خط الهجوم: فيفور أكيم - محمود أبو جودة - محمد كمارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد سعيد شيكا وأحمد داهش وعماد حمدي ومحمد أشرف أوشا ومحمد فتحي ومصطفى عبد الرحيم وسيف الدين على محمود وأيمن عبد الحميد وعلي حسين.