تنسيق الشهادات المعادلة.. بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة العاصمة 29 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 12:37 مساءً - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتاحة موقع التنسيق لتسجيل الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والراغبين في أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات، وذلك للعام الجامعي 2026/2027.

وأوضحت الوزارة، أن حجز الاختبارات يتم إلكترونيًا عبر بوابة التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من الأحد 23 أغسطس 2026 وحتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مع سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، على أن يتحدد موعد ومكان الاختبار بعد إتمام السداد وصدور بطاقة الحجز من الموقع.

وتستضيف كليات جامعة العاصمة عددًا من اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة، وفقًا للجدول التالي:

• السبت 29 أغسطس 2026: اختبار التربية الفنية – كلية التربية الفنية بالزمالك.

• الأحد 30 أغسطس 2026: اختبار التربية الموسيقية – كلية التربية الموسيقية بالزمالك.

• الإثنين 31 أغسطس 2026: اختبار العمارة – كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

• الثلاثاء 1 سبتمبر 2026: اختبار الفنون – كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

• الأربعاء 2 سبتمبر 2026: اختبار الفنون التطبيقية – كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

• الخميس 3 سبتمبر 2026: اختبار علوم الرياضة «بنين» – كلية علوم الرياضة بالهرم.

• السبت 5 سبتمبر 2026: اختبار علوم الرياضة «بنات» – كلية علوم الرياضة بالجزيرة.

وتُجرى جميع الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للموعد المحدد للطالب في بطاقة الحجز.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى مقر الكلية المحدد في الموعد، مع تقديم:

1. صورة من استمارة نجاح الشهادة المعادلة.

2. أصل إثبات الشخصية، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن استضافة الجامعة لهذه الاختبارات في إطار دورها في دعم منظومة التعليم الجامعي وتيسير إجراءات الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات، مع توفير مقرات كلياتها لاستقبال الطلاب خلال فترة الاختبارات.