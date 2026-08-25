محمد صلاح يحتفل بتألقه مع طرابزون سبور عبر إكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:33 مساءً - احتفل محمد صلاح قائد منتخب مصر بتألقه مع طرابزون سبور، بعدما قاد النادي لتحقيق الفوز على باشاك شهير في منافسات الدوري التركي، ونشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس». محمد صلاح يحتفل بتألقه مع طرابزون سبور

وظهر محمد صلاح في الصورة بقميص طرابزون سبور وهو يحتفل مع الجماهير بأحد أهدافه، في أحدث ظهور له عقب تألقه مع الفريق، وسط تفاعل كبير من جماهير النادي ومحبيه، بعد البداية القوية للفرعون مع فريقه الجديد.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين خلال مواجهة طرابزون سبور وباشاك شهير، ليؤكد حضوره سريعًا مع الفريق التركي، ويواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الاحترافية.

احتفال صلاح على إكس

محمد صلاح يتألق مع طرابزون سبور

وعاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية بعدما قاد فريقه طرابزون سبور لتحقيق الفوز على باشاك شهير بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري التركي، في مواجهة شهدت تألقًا لافتًا من اللاعب المصري الذي سجل هدفي فريقه.

وكتب محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة، بعدما أصبح، وفقًا لشبكة «أوبتا» العالمية، أول لاعب أجنبي في تاريخ الدوري التركي يسجل هدفين بقميص طرابزون سبور على ملعبه في شباك باشاك شهير.

ولم يقتصر الاحتفال بتألق محمد صلاح على جماهير طرابزون سبور، بل امتد إلى الصحف التركية التي أفردت مساحات واسعة للحديث عن النجم المصري، وأشادت بما قدمه خلال المباراة، معتبرة أن صلاح كان العامل الأبرز وراء انتصار فريقه، بعدما ظهر بصورة مميزة ونجح في صناعة الفارق منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

وجاءت البداية من صحيفة «Fotomac» التي سلطت الضوء على تألق محمد صلاح خلال مواجهة باشاك شهير، وأبرزت تسجيله هدفين قاد بهما طرابزون سبور لتحقيق الانتصار، مع الإشارة إلى الحضور الجماهيري الكبير من جانب مشجعي الفريق في مدرجات ملعب المباراة.

وأشادت الصحيفة بأداء صلاح، مؤكدة أنه كان أحد أبرز نجوم اللقاء، كما تناولت تفاصيل هدفيه، مشيرة إلى أن الهدف الثاني جاء بطريقة رائعة، بعدما أطلق النجم المصري تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في اللحظات المهمة.

أما صحيفة «Sporx»، فاحتفلت بالبداية القوية لصلاح مع طرابزون سبور، وجاء عنوان تقريرها ليعكس حالة الإعجاب بأداء اللاعب المصري، حيث أشارت إلى أن «عرض محمد صلاح بدأ في طرابزون»، بعدما سجل ثنائية في أول مباراة يبدأها أساسيًا في الدوري التركي.

وأكدت الصحيفة أن صلاح كان مصدر الخطورة الأكبر على دفاع باشاك شهير طوال اللقاء، وأن وجوده داخل الملعب شكل تهديدًا مستمرًا على مرمى المنافس.