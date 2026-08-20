واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وشبكة تهريب أموال لحزب الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 11:17 مساءً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت أفراداً وكيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وذلك ضمن إستراتيجية تصعيدية لتضييق الخناق المالي على طهران وحلفائها.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت 10 أشخاص يمثلون شبكة مسؤولة عن نقل وتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح "حزب الله". وأضافت أن هذه الشبكة تعتمد على وسطاء يسافرون عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل الأموال نقداً، مما يمنح الحزب منفذاً خارج النظام المالي الرسمي للوصول إلى العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات الدولية.

وأكدت واشنطن إعادة إدراج "حزب الله" على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة "فيلق القدس"، مشيرة إلى أن الحزب وحلفاءه يستغلون أساليب تمويل متعددة ومبتكرة تشمل تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وبيع السلع، وتهريب الأموال لضمان استمرار تدفقاتهم المالية.