السيتي ينفرد بالصدارة وفوز ليفربول

السيتي ينفرد بالصدارة وفوز ليفربولاستكملت مساء الأحد مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فحل ليفربول ضيفاً على بورنموث وفاز بهدف على حين استقبل مانشستر سيتي ضيفه سندرلاند وفاز بخمسة أهداف لثلاثة وتصدر منفرداً، كما استضاف ليدز كريستال بالاس وتعادلا سلباً، وسقط مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 أمام فولهام.

وكانت مباريات السبت أسفرت عن خسارة ثقيلة لحامل اللقب أرسنال أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة مهدت الطريق لصدارة السيتي الذي دخل مباراة اليوم بالعلامة الكاملة قبل زيارة ليفربول بعد التوقف الدولي.

من جانبه ليفربول الذي لم يخسر في أربع مباريات كان مطالباً بالنقاط الثلاث في زيارة عاطفية لمدربه إيراولا إلى معقل فريقه السابق بورنموث وفيها قدم الفريقان شوطاً أول فقيراً خلا من الأهداف وفي الثاني سجل إيزاك في الدقيقة 58 هدف الفوز للريدز ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط.

السيتي وسندرلاند قدما مباراة هجومية شهدت خمسة أهداف في الشوط الأول فسجل للسيتي انزو فرنانديز وريان شرقي وسيمينيو ولسندرلاند بريان بروبي هدفين.

وفي الشوط الثاني سجل سيمينيو الرابع وبروبي الثالث لتستمر الإثارة وأبى هالاند إلا التسجيل فوقع على الهدف الخامس الذي جعله منفرداً بصدارة الهدافين بخمسة أهداف بواقع هدف في كل مباراة لتنتهي المباراة سماوية عنوانها الصدارة بـ15 نقطة.

بدوره، تعثر مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 أمام مضيفه فولهام، لتستمر البداية الهزيلة غير المتوقعة بعد البناء الملحوظ من المدرب كاريك في إياب الموسم الماضي، حيث خسر الفريق أمام هال سيتي في الجولة الأولى وأمام السيتي في الجولة الماضية وخرج من كأس الرابطة يوم الأربعاء الفائت وحقق الفوز على إيبسويتش وتعادل مع إيفرتون ليحصد خمس نقاط من خمس مباريات، فيما وصل فولهام إلى نقطتين في المركز التاسع عشر.