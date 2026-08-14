رئيس هيئة الإسعاف ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان الفريق الاستشاري لمشروع «لنشأة الإسعاف المائي».. والانتهاء من إنشاء 6 لانشات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 07:25 مساءً - ​في خطوة تترجم الشراكة الوطنية بين المؤسسات الخدمية والأكاديمية لتطوير المنظومة الصحية في مصر؛ استقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

​وشهدت الزيارة قيام الدكتور عمرو رشيد والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم المجموعة الاستشارية المشرفة على مشروع تصميم وإنشاء 6 لنشات إسعاف مائي لصالح هيئة الإسعاف المصرية.

​وجاء هذا التكريم في أعقاب الانتهاء الكامل من أعمال الإشراف الفني والتأكد من استيفاء اللنشات للضوابط والمواصفات البحرية والهندسية العالمية، والتي شملت تذليل كافة الصعوبات التشغيلية، ومراجعة التجهيزات الفنية، وإيجاد الحلول الهندسية المبتكرة لضمان أعلى مستويات الأمان والسرعة أثناء تقديم الخدمة الطبية الطارئة بالمجاري المائية.

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​وعلى هامش التكريم، عقد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار والدكتور عمرو رشيد اجتماعاً موسعاً ضم مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية وقيادات الأكاديمية العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

​وتناول اللقاء – الذي يعد المحرك الأساسي للزيارة – مناقشة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات التدريب الميداني، والتطوير الفني للمنظومة الإسعافية البحرية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية للأكاديمية في دعم مشروعات الهيئة المستقبلية وتلبية احتياجات السلامة والإنقاذ بالمصالح والمسطحات المائية.

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​وشمل التكريم قامات علمية وبحرية أثرت المشروع بخبراتها الميدانية والأكاديمية، وهم:

الأستاذ الدكتور السنوسي بلبع — نائب رئيس الأكاديمية العربية للشؤون البحرية.

​الأستاذ الدكتور السيد حسين حجازي — العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة بورسعيد.

​الأستاذ الدكتور نادر علي الحرازي — مستشار رئيس الأكاديمية للاستشارات الهندسية والتشريعات البحرية.

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​الربان أحمد أنسي — مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون معهد التدريب بالبحر.

الدكتور نور مرعي — وكيل الدراسات العليا البحرية لشؤون التعليم بالأكاديمية.

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​وأعرب الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، عن بالغ شكره وتقديره للأكاديمية العربية ورئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، موضحاً أن الدور الاستشاري والفني الذي لعبته الأكاديمية كان له الأثر البالغ في الخروج بمنتج مائي إسعافي متطور يضاهي المعايير الدولية.

​وأضاف "رشيد"أن هذه اللنشات الستة تمثل إضافة نوعية لأسطول الإسعاف المصري، مما يعزز القدرة على التدخل السريع في إنقاذ الحياة بالمسطحات المائية والمناطق الساحلية والنهرية.

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​من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، بالجهود التي بذلها فريق العمل والمجموعة الاستشارية، معرباً عن اعتزازه الشديد بالتعاون المثمر مع هيئة الإسعاف المصرية كإحدى الهيئات الوطنية الحيوية.

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وقال "عبد الغفار":"نعتز بهذه الشراكة المثمرة مع هيئة الإسعاف المصرية، ونثمن جهد الفريق الاستشاري الذي أثبت كفاءة علمية وبحرية عالية في متابعة وتذليل أي عقبات ومراجعة التفاصيل الهندسية. الأكاديمية كانت وستظل سنداً وبيت خبرة لكل المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروعات ذات النفع العام."