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مصدر أمنى ينفى وجود تعدى على أحد النزلاء وإحداث إصابات

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مصدر أمنى ينفى وجود تعدى على أحد النزلاء وإحداث إصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 05:20 مساءً -  نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بتعدى القائمين على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على عدد من النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام وإحداث إصابتهم. 

 

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وتأتى فى إطار المحاولات المتكررة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة عبر إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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