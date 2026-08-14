بعد مرور 10 سنوات عشق.. والدة رونالدو تمتنع من حضور حفل نجليها على جورجينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 06:29 مساءً - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزواجه من جورجينا رودريجيز، في مراسم مدنية شديدة الخصوصية أقيمت داخل قصره الجديد بالقرب من لشبونة، وسط حضور محدود للغاية اقتصر على أربعة شهود وأطفالهما، بينما غابت والدته دولوريس أفيرو وإخوته عن المناسبة.

والدة رونالدو تغيب عن حفل الزفاف

وأقيم حفل الزواج في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر الثلاثاء 11 أغسطس، داخل منزل رونالدو الفخم، الذي تقدر قيمته بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، في منطقة كينتا دا مارينيا الراقية بمدينة كاشكايش البرتغالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اقتصر الحضور الذي شهد مراسم الزواج على أربعة أشخاص، هم إيفانا شقيقة جورجينا، وميجيل بايشاو صديق رونالدو المقرب منذ سنوات، إلى جانب الإسباني خوسيه رودريجيز سانجيل وزوجته مونيكا جونزاليس مارتينيز.

وأشارت الصحافة البرتغالية إلى أن خوسيه رودريجيز سانجيل يعمل في مجال المجوهرات.

في المقابل، غابت والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، وإخوته الثلاثة هوغو وإلما وكاتيا عن مراسم الزواج، لتقتصر قائمة أفراد عائلته الحاضرين على أطفاله: كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا ماريا وماتيو، إلى جانب ألانا وبيلا.

ورغم عدم حضورها، حرصت دولوريس على إظهار دعمها لابنها، بعدما وضعت رمز قلب على منشور رونالدو عبر حسابه على إنستجرام، والذي أعلن من خلاله زواجه من جورجينا.

زواج بعد نحو 10 سنوات من العلاقة

جاء زواج رونالدو وجورجينا بعد نحو 10 سنوات من ارتباطهما، وبعد عام كامل على إعلان خطوبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ممثلو رونالدو قد أكدوا في وقت سابق أن الثنائي تزوج يوم 11 أغسطس في مراسم عائلية، وذلك بعدما نشر كل منهما صورًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا خلالها بخواتم الزواج.

وكانت تقارير قد أشارت قبل الإعلان الرسمي إلى إمكانية إقامة مراسم الزواج في كاتدرائية فونشال بجزيرة ماديرا، مسقط رأس رونالدو، إلا أن هذه الأنباء لم تكن صحيحة.