مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس ١٣ أغسطس، في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.