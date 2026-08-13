تنسيق المرحلة الثانية 2026.. تسجيل الرغبات مستمر حتى الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 03:29 مساءً - تواصل معامل تنسيق الجامعات الحكومية، اليوم الخميس، استقبال طلاب الثانوية العامة ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثانية، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بحد أدنى 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75% لطلاب الشعبة العلمية، بإجمالي 234 ألفًا و866 طالبًا وطالبة.

كما تستقبل المرحلة الثانية طلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 205 درجات فأكثر بنسبة 64.06%، بإجمالي 31 ألفًا و610 طلاب وطالبات، ليبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبتين العلمية والأدبية 266 ألفًا و476 طالبًا.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال تنسيق المرحلة الثانية وغلق موقع التنسيق الإلكتروني يوم الأحد المقبل 16 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً، وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق.