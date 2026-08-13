الإنتاج الحربي يبحث مع المستثمرين شراكات صناعية لتعميق التصنيع المحلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث فرص التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد جمبلاط خلال اللقاء أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماما بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص وإقامة شراكات جديدة في المجالات الصناعية المختلفة، موضحا أن التكامل بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص يمثل وسيلة مهمة للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وناقش الجانبان عددا من مقترحات التعاون وسبل الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب فرص إقامة مشروعات وشراكات استثمارية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات والتكنولوجيات المصرية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن قاعدة الوزارة الصناعية والتكنولوجية تضم 260 خط إنتاج، إلى جانب معامل ومراكز اختبارات وأكثر من 700 ماكينة CNC، بما يوفر إمكانيات يمكن توظيفها في إقامة شراكات تستهدف تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وأشار جمبلاط إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق مفهوم "صناعة الصناعة" من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليا، والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستشاريين في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة.

ولفت إلى أن منظومة الإنتاج الحربي تضم إلى جانب الشركات الصناعية كيانات أخرى، من بينها شركة متخصصة في الإنشاءات والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى قطاع للتدريب يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية من خلال إمكانيات تدريبية ومعامل متطورة وخبرات متخصصة.

وأكد الوزير استمرار تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، بالتعاون مع مختلف الجهات وفي مقدمتها القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تضم مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية تعملان على إعداد عمالة فنية مؤهلة لخدمة احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتدريب طلاب الجامعات وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، مؤكدا أن توفير العمالة الفنية المدربة يمثل عاملا رئيسيا في نجاح العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

وشدد جمبلاط على أهمية التصنيع التكاملي بين الشركات والجهات المختلفة، بما يسمح بتكامل القدرات الصناعية في مراحل الإنتاج والوصول إلى منتجات نهائية عالية الجودة، مؤكدا تطلع الوزارة إلى التوسع في إقامة شراكات صناعية بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تطوير القدرات الصناعية المصرية بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وتصدير التكنولوجيا والخبرات الصناعية، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويدعم بناء قاعدة صناعية أكثر استدامة وتنافسية.

من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن اللقاء يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والتواصل مع مجتمع الأعمال وتبادل الرؤى مع المستثمرين.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين حرص الاتحاد على توسيع التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية والفنية، بما يفتح فرصا جديدة أمام المستثمرين ويدعم التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على قيام ممثلي الاتحاد بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي، للتعرف على إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية وبحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لإقامة شراكات صناعية واستثمارية خلال الفترة المقبلة.