المتحدة للرياضة تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 12:29 صباحاً -

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تعاقدها مع نادي برشلونة الإسباني للحصول على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في بطولة كأس خوان جامبر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتُعد هذه الحقوق حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تُذاع المباراة تلفزيونيًا عبر قنوات «أون سبورت»، ضمن توجه الشركة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجمهور المصري.

وتواصل المتحدة للرياضة استراتيجيتها في الحصول على الحقوق التلفزيونية للمنافسات الرياضية وعرضها عبر شبكة «أون سبورت»، التي تضم قنوات «أون سبورت»، و«أون سبورت ماكس»، و«أون سبورت بلس»، إلى جانب منصتها الرقمية «كورة بلس» والتطبيق الرسمي «أبليكيشن أون سبورت»، فضلًا عن المحطة الإذاعية «أون سبورت إف إم».

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتوفير محتوى رياضي متنوع في كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية، وإتاحته للمشاهد المصري مجانًا عبر منصاتها وقنواتها المختلفة.