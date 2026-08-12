صفحة نادى طرابزون سبور على «فيس بوك» تحقق قفزة تاريخية جديدة بعد انضمام محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:41 مساءً - واصل النجم المصري محمد صلاح تأثيره الكبير منذ انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، حيث لم يقتصر تأثير صفقة انضمام قائد منتخب مصر على الجانب الفني فقط، بل امتد ليشمل شعبية النادي وحضوره الجماهيري والتسويقي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صلاح يمنح صفحة طرابزون سبور على «فيس بوك» قفزة تاريخية جديدة

وشهدت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قفزة ضخمة في عدد المتابعين خلال فترة قصيرة عقب الإعلان عن التعاقد مع محمد صلاح، بعدما نجحت الصفحة في جذب نحو 2.1 مليون متابع جديد خلال أسبوع واحد.

وكانت صفحة طرابزون سبور تضم قبل الإعلان عن صفقة محمد صلاح نحو 1.3 مليون متابع، قبل أن يرتفع العدد إلى 3.4 مليون متابع عقب انضمام النجم المصري، في زيادة تعكس حجم الشعبية العالمية التي يحظى بها الفرعون المصري.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعدما صنع تاريخًا حافلًا بالإنجازات خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا، وعلى رأسها تجربته مع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي شهدت تتويجه بالعديد من البطولات وتحقيق أرقام قياسية على المستويين الفردي والجماعي.

ولم تتوقف مكاسب طرابزون سبور عند ارتفاع عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد النادي أيضًا إقبالًا كبيرًا على شراء قمصان الفريق وتذاكر الموسم، في ظل حالة الحماس الجماهيري التي صاحبت وصول النجم المصري إلى الدوري التركي.

وتراهن إدارة طرابزون سبور على أن يمنح انضمام محمد صلاح النادي دفعة قوية على المستويين الرياضي والتجاري، خاصة أن وجود لاعب بحجم قائد منتخب مصر من شأنه زيادة انتشار النادي عالميًا وجذب جماهير جديدة من مختلف أنحاء العالم.

وتتجه أنظار الجماهير التركية والعربية إلى الظهور الأول لـ محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، في ظل حالة الترقب الكبيرة المصاحبة لانتقال النجم المصري إلى تجربته الجديدة في الدوري التركي.