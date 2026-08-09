ليونيل ميسي يصل روساريو لحضور جنازة والده.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة روساريو، مسقط رأسه، لحضور جنازة والده خورخي ميسي، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا، في ظل حالة من الحزن التي خيمت على أسرة قائد منتخب الأرجنتين.

ميسي يقضي أصعب رحلة في حياته بعد وفاة والده

ووفقًا لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية، غادر ليونيل ميسي مدينة فورت لودرديل الأمريكية على متن طائرة خاصة متجهًا إلى روساريو، حيث وصل إلى مسقط رأسه لقضاء هذه اللحظات الصعبة إلى جانب أفراد عائلته، فيما لم يتم الكشف عن موعد الجنازة بشكل رسمي حتى الآن.

وتعد رحلة ليونيل ميسي إلى روساريو من أصعب الرحلات في مسيرته خارج المستطيل الأخضر، إذ يعود إلى المدينة التي شهدت بداياته من أجل وداع والده، الذي كان أحد أبرز الأشخاص المؤثرين في حياته ومسيرته الكروية.

ولم يكن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني فقط، بل تولى أيضًا إدارة أعماله وكان قريبًا منه خلال مختلف مراحل مشواره الاحترافي، خاصة خلال سنواته في إسبانيا مع برشلونة، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم إنتر ميامي الأمريكي.

وظل خورخي حاضرًا إلى جوار نجله خلال رحلة صعوده إلى قمة كرة القدم العالمية، وكان أحد أكثر الأشخاص قربًا منه على مدار مسيرته، ما يجعل رحيله خسارة شخصية كبيرة للنجم الأرجنتيني.

وكان ميسي قد غاب عن مواجهة إنتر ميامي أمام مونتيري في كأس الدوريات، بعد عودته إلى الأرجنتين للبقاء إلى جانب أسرته عقب وفاة والده، والتي انتهت بخسارة إنتر ميامي أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات كأس الدوريات الأمريكية.

ولم يتحدد حتى الآن موعد عودة ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة، أو موعد استئناف مشاركاته مع إنتر ميامي، في ظل حصول اللاعب على الوقت الكافي للبقاء مع أسرته وتجاوز هذه المحنة الإنسانية.