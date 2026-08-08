ضبط شخص انتحل صفة موظف بوزارة الداخلية للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 07:21 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة أحد العاملين بوزارة الداخلية، واستغلال ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرته على تلقي البلاغات والشكاوى.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام صاحب الحساب بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة عبر مواقع التواصل، ادعى خلالها أنه من العاملين بوزارة الداخلية، مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم نظير تلقي البلاغات والشكاوى.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وعثرت القوات بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، موضحًا أن هدفه كان النصب على المواطنين وإيهامهم بأنه يعمل بوزارة الداخلية، والاستيلاء على أموالهم وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات المقررة.