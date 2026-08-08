الزمالك يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 06:29 مساءً - اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التشكيل الرسمي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والجهازين الطبي والإداري في الموسم المقبل 2026-2027.

تشكيل الجهاز الفني للزمالك

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد كالتالي:-

عبد الناصر محمد " مديرًا للكرة".

معتمد جمال "مديرًا فنيًا".

إبراهيم صلاح "مدربًا عامًا ".

صلاح سليمان "مدربًا".

أيمن طاهر "مدربًا لحراس المرمى".

نونو كوستا ريبيرو "مدربًا للأحمال".

فابيو فيريرا "محللًا للأداء".

عبد الله حسين "قائمًا بأعمال المدير الإداري".

أحمد إبراهيم "مديرًا للاحتراف والتراخيص".

محمد عبد الرحيم محمد "إداريًا.

الدكتور محمد أسامة "رئيسًا للجهاز الطبي".

الدكتور محمد شوقي "أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

الدكتور محمد عبد الحي "أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

عصام عبد الرؤوف "للتأهيل".

الدكتور محمد إبراهيم المهدي "أخصائي للتغذية".

مصطفى محمد عبده "مدلكًا".

سعيد سويلم أحمد "مدلكًا".

عبد الله السعيد يشترط الحصول على 8 ملايين جنيه للعودة لتدريبات الزمالك

فتح مسئولو نادي الزمالك خطوط اتصال مع عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، من أجل معرفة أسباب تأخره فى الانتظام بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتكثف إدارة الكرة بنادي الزمالك جهودها لاحتواء أزمة عبد الله السعيد، خاصة بعد غيابه عن معسكر الفريق، رغم انتهاء فترة الإجازة الممنوحة للاعبين ووصوله إلى القاهرة، وسط محاولات من جانب مسؤولي النادي لإقناعه بالانتظام في التدريبات.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عبد الله السعيد، وطالبه بالانضمام إلى معسكر الفريق والمشاركة فى الاستعدادات للموسم الجديد، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه بشأن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة قبل العودة للتدريبات.

وأوضح المصدر أن عبد الله السعيد طلب الحصول على نحو 8 ملايين جنيه، تمثل نسبة الـ40% المتبقية من قيمة عقده عن الموسم الماضي، مؤكدًا لمسئولي النادي أن هذا الأمر يمثل شرطًا أساسيًا بالنسبة له قبل الانتظام في المعسكر.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدى استياءه من تأخر صرف مستحقاته، خاصة أنه سبق وحصل على أكثر من وعد من مسؤولي الزمالك بتحديد مواعيد لصرف مستحقاته، إلا أن هذه الوعود لم يتم تنفيذها في المواعيد المتفق عليها، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى اللاعب.

ويحاول مسؤولو الزمالك الوصول إلى حل سريع للأزمة، خاصة أن عبد الله السعيد يعد من العناصر الأساسية بالفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني فى انتظام جميع اللاعبين بالمعسكر والاستفادة من فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.