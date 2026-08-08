مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة لعدد من المناطق بالهرم ومدينة أوسيم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 12:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عودة ضخ مياه الشرب تدريجيًا إلى عدد من المناطق بحي الهرم، عقب الانتهاء من أعمال اللحامات الخاصة بتحويل مسار خط مياه الشرب المتعارض مع الأعمال التنفيذية لمحطة مترو الطالبية بالجهة الجنوبية بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.

عودة ضخ المياه تدريجيا لأوسيم

كما أعلنت الشركة عودة ضخ المياه تدريجيًا إلى مدينة أوسيم وقرى الزيدية وزاوية نابت، عقب الانتهاء من أعمال ربط خزان أوسيم العلوي، سعة 3000 م³، ضمن مشروع الخطوط الخارجة من توسعات محطة مياه إمبابة لتغذية قرى شمال الجيزة، مع متابعة الضغوط بالشبكات لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها.