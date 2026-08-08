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مدمن مخدرات.. ضبط عاطل بتهمة التعدي على والدته وطردها من منزلها في دار السلام

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مدمن مخدرات.. ضبط عاطل بتهمة التعدي على والدته وطردها من منزلها في دار السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بتهمة التعدي على والدته بالسب وطردها من منزلها بمنطقة دار السلام، بعد رصد مقطع فيديو متداول يوثق الواقعة.

 

وبحسب التحريات، تابعت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول الذي أظهر اعتداء المتهم على والدته، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث انتقل إلى محل الواقعة، وتمكن من ضبط المتهم، الذي تبين أنه مدمن للمواد المخدرة.

 

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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