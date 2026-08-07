قنصوة: نسعى إلى توسيع التعاون الثقافي مع تشاد والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء المتاحف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 12:29 مساءً - في إطار زيارته الرسمية لجمهورية تشاد، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة، المنعقدة بالعاصمة إنجامينا، التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أبكر روزي تقيل، وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بجمهورية تشاد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والحرف اليدوية، ومشاركة تشاد في المهرجانات السينمائية المصرية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب تطوير الشراكة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات ثقافية مشتركة تُعنى بالطفل والشباب، بما يسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن التعاون الثقافي بين مصر وتشاد يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، في ظل ما تشهده العلاقات بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي، من تطور وتنسيق مستمر، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات المتميزة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية.

وأضاف وزير الثقافة أن المباحثات تناولت تبادل الرؤى بشأن إنشاء متحف وطني في تشاد، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المتاحف وصون التراث، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية متبادلة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين الشقيقين وترسيخ أواصر التعاون.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين المؤسسات الثقافية في البلدين، والعمل على وضع آليات تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، بما يدعم العلاقات المصرية التشادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.