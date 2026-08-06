ضبط 3 أشخاص لإشعال ألعاب نارية أعلى محطة مياه بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 03:05 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإشعال ألعاب نارية أعلى إحدى محطات المياه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم فني بالمحطة، ونجل عمه، وصديقهما، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ (3) من الشهر الجاري، مؤكدين أنهم أشعلوا الألعاب النارية على سبيل اللهو والاحتفال بعيد ميلاد أحدهم أثناء تواجدهم داخل محطة المياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.